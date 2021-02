NAPOLI ATALANTA Streaming Gratis info ROJADIRECTA: da vedere in Diretta RAI Play | Andata Semifinale Coppa Italia

Napoli Atalanta Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline: dove vederla in video live internet. Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 3 febbraio 2021, si gioca Napoli Atalanta in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita valida come semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021 giunta alla sua 74a edizione. La gara di ritorno a Bergamo tra 7 giorni. Chi vince gioca la finale contro la vincente che uscirà tra Juventus Inter.

Allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli va in scena la gara d’andata della seconda semifinale di Coppa Italia (dopo Inter-Juve 1-2 di ieri sera). La vincente della doppia sfida se la vedrà con una tra Inter e Juventus, ovvero le altre due semifinaliste, in una finalissima che si preannuncia già di altissimo livello. Il Napoli ha alzato la Coppa Italia per sei volte, ed è la squadra campione in carica. L’Atalanta l’ha invece conquistato una volta, nell’edizione 1962/1963 della competizione, superando il Torino in finale.

Napoli Atalanta streaming diretta gratis senza Rojadirecta italiano, dove vederla

Napoli Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.Rojadirecta TV è illegale e non si può usare perchè oscurata, come pure TarjetaRojaOnline Gratis.

Napoli Atalanta probabili formazioni.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. Squalificati: Palomino. Indisponibili: Kovalenko, Sportiello.

Arbitro: Michael Fabbri, sezione di Ravenna (Banti al VAR).