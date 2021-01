JUVENTUS SPAL Streaming Diretta Gratis info Rojadirecta TarjetaRojaOnline: da vedere su RAI Play | Coppa Italia

Juventus Spal Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline: dove vederla in video live internet. Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 27 gennaio 2021, si gioca Juventus Spal in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021 giunta alla sua 74a edizione. Gara a eliminazione diretta.

Allo Stadium la squadra di Andrea Pirlo incrocia la Spal, quinta in serie B e l’allenatore Andrea Pirlo non usa giri di parole perchè in palio c’è la rivincita contro l’Inter: «Voglio la semifinale, evitiamo brutte figure». Quella, la Juve ha rischiato di farla agli ottavi contro il Genoa: non certo per il valore dell’avversario, ma per la doppia rimonta subita che ha costretto la Signora a giocarsela ai supplementari, dove ha deciso un gol del debuttante Rafia, stellina dell’Under 23, che si è pure infortunato in quell’occasione.

Juventus Spal streaming diretta gratis senza Rojadirecta italiano, dove vederla.

Oggi potrebbe toccare a Nicolò Fagioli, mezzala, giocare per la prima volta.

Juventus Spal sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus Spal probabili formazioni.

Juventus (4-4-2): Buffon; Di Pardo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Alvaro Morata. Allenatore Andrea Pirlo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Valoti, Esposito, Sala; Floccari, Paloschi. Allenatore Pasquale Marino.