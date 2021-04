Dove vedere VERONA FIORENTINA Live Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV: Diretta Sky o DAZN?

Come vedere Diretta Verona Fiorentina Live Streaming Gratis senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 20 aprile 2021, si gioca Verona Fiorentina in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 32a giornata di Serie A di calcio italiano.

La Serie A propone il turno 32 come appuntamento di metà settimana. Si parte al Bentegodi con la sfida tra Verona e Fiorentina, due squadre con una classifica decisamente diversa: tranquilli i gialloblù, molto più pericolanti i viola. Statistica in evidenza: ci sono stati meno di 10,5 calci d’angolo in sette delle ultime nove partite casalinghe del Verona.

Verona Fiorentina probabili formazioni

Ceccherini è ancora out e Magnani recuperato solo per la panchina. A centrocampo ancora out Veloso: Juric ha annunciato che giocheranno Tameze e Ilic. Torna Martinez Quarta in difesa al posto dello squalificato Milenkovic, comunque convocato. Ribery-Vlahovic confermati in attacco. Out Kokorin e Borja Valero.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Darko Lazović ha segnato il gol di apertura del Verona l’ultima volta, e due dei suoi tre gol in questa stagione di Serie A sono arrivati nel primo tempo. Giacomo Bonaventura ha segnato il gol di apertura della Fiorentina durante il fine settimana, ed i suoi due gol in questa stagione di campionato sono arrivati nei primi 31 minuti di gioco.

Verona Fiorentina in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Collegamenti pre-partita per anticipazioni e interviste dell’ultimo minuto. Verona Fiorentina non viene trasmessa in chiaro.

Verona Fiorentina live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta TV è illegale e non si può usare perchè oscurata.