JUVENTUS PARMA Streaming Gratis Live info ROJADIRECTA ITA TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

si affrontano oggi mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20:45 italiane per il turno infrasettimanale della 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Juventus Parma Streaming, prestanzione diretta match

Non solo la Juventus ha visto sfuggire il decimo titolo consecutivo in Serie A, ma la sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta ha anche messo a rischio che riesca a concludere la stagione nelle prime quattro posizioni e quindi la sua partecipazione alla prossima Champions League. È preoccupante il fatto che l’ultima volta che la Juventus aveva 62 punti o meno in questa fase di una stagione fu nel 2010/11, quando arrivò settima.

Nonostante abbia perso una sola delle ultime 15 partite casalinghe (13 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, inclusi i tempi supplementari), la Juventus saprà che entrambe le sconfitte casalinghe subite in questa stagione di Serie A sono arrivate contro squadre che iniziano questo turno nelle ultime cinque posizioni. Tuttavia, con il 50% dei gol casalinghi in SA arrivati dopo l’ora di gioco, i ‘Bianconeri’ dovrebbero essere in grado di recuperare se dovessero subire il gol di apertura in casa per la sesta volta in questa stagione nella massima serie.

Juventus Parma viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Cristiano Ronaldo ha realizzato tre marcature multiple contro il Parma in Serie A; contro nessuna squadra l’attaccante della Juventus ha fatto meglio nel massimo campionato italiano, alla pari del Cagliari.

Juventus Parma live streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese.

Álvaro Morata ha segnato tre gol contro il Parma in Serie A, sua vittima preferita nella competizione; la gara di andata è stata l’unica in cui l’attaccante della Juventus ha partecipato a tre gol in una trasferta in Serie A (una rete, due assist).

Le probabili formazioni di Juventus Parma

La Juventus non pareggia in casa in campionato da dicembre contro l’Atalanta; da allora per i bianconeri nove vittorie e due sconfitte in gare interne. La Juventus è imbattuta nelle ultime 28 sfide in Serie A contro squadre in zona retrocessione a inizio giornata (24V, 4N), realizzando in media 2.4 gol a partita nel parziale.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Chiesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cyprien, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Kucka, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

La Juventus ha segnato in tutte le 25 partite casalinghe di Serie A giocate contro il Parma: quella gialloblù è la squadra contro cui i bianconeri hanno disputato più gare, tra quelle contro cui non hanno mai mancato l’appuntamento con il gol in partite interne.

