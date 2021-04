SPEZIA INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV ITA Diretta LIVE Tablet PC iPhone: SKY Video o DAZN?

Dove vedere Diretta Spezia Inter Streaming Live Gratis senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 21 aprile 2021 si gioca Spezia Inter per la 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

L’Inter ha vinto tutte le tre sfide tra Serie A e Coppa Italia contro lo Spezia con un punteggio complessivo di 10-2. L’Inter non perde da settembre 2018 contro squadre neopromosse in Serie A (0-1 vs Parma): da allora per i nerazzurri 13 successi e due pareggi. Lo Spezia ha vinto le ultime due partite casalinghe in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle prime 13 partite interne per i liguri nel torneo (5N, 6P).

Spezia Inter sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

La prima delle quattro reti di Roberto Piccoli in Serie A è stata messa a segno contro l’Inter nel match d’andata – nessun giocatore dello Spezia è subentrato a gara in corso più volte del classe 2001 (11) nel campionato in corso.

Spezia Inter sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Romelu Lukaku dell’Inter è il giocatore che ha segnato più gol contro le squadre neopromosse in questa Serie A: sei reti in quattro sfide per il belga, di cui due nell’ultima giocata contro il Benevento.

Probabili formazioni Spezia Inter:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Vidal.

Lautaro Martínez dell’Inter ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle quattro sfide contro squadre neopromosse in questo campionato: sette (cinque reti, due assist), ossia il 35% delle sue partecipazioni in questa Serie A (20 – 15 gol, cinque assist).

Altre forme per vedere Spezia Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.