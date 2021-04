Live Streaming Roma-Atalanta Napoli-Lazio: Orario Diretta TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 22 aprile 2021, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio che chiudono la 32a giornata di Serie A.

18:30 Roma-Atalanta Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

Pau Lopez torna titolare tra i pali, in avanti si rivedono dal 1′ Pellegrini e Mkhitaryan, con Dzeko che potrebbe vincere il ballottaggio con Borja Mayoral per completare il reparto offensivo.Lesione di primo grado al flessore destro per Pedro. Col rientro di Romero dalla squalifica potrebbe rivedersi il 4-2-3-1: Malinovskyi, Pessina e Ilicic alle spalle di Zapata. Hateboer accelera per rientrare.

Diretta Roma Atalanta live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Napoli-Lazio Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Bakayoko al posto dello squalificato Demme al fianco di Fabian Ruiz. In avanti i ballottaggi sono Lozano-Politano e Mertens-Osimhen. Terapie per Ospina. Caicedo rientra dalla squalifica e si gioca il posto con Correa al fianco di Immobile. A sinistra possibile rientro di Lulic dal 1′ al posto di Fares.

Diretta Napoli Lazio sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.