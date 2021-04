ROMA ATALANTA Streaming Gratis info ROJADIRECTA ITA TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Roma Atalanta live streaming gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi giovedì 22 aprile 2021 alle ore 18:30 italiane per il turno infrasettimanale della 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Prima di questo turno, solo l’Inter ha perso meno partite casalinghe rispetto alla Roma (due) in questa stagione di Serie A, anche se è preoccupante il fatto che entrambe quelle sconfitte siano arrivate nelle ultime quattro qui disputate in campionato (2 vittorie, 2 sconfitte). Con il risultato alla fine del primo tempo che si è replicato alla fine della partita in ciascuna delle ultime sei partite casalinghe della Roma in Serie A (4 vittorie, 2 sconfitte) ed in nove degli ultimi 12 scontri diretti casalinghi in Serie A, questa partita potrebbe benissimo essere decisa già alla fine del primo tempo.

Roma Atalanta viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Edin Dzeko della Roma ha realizzato sei gol contro l’Atalanta in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (sei anche contro Sampdoria); in particolare, il bosniaco vanta quattro reti nelle sue ultime quattro sfide contro la Dea in campionato.

Roma Atalanta live streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese.

La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Luis Muriel ha segnato sette reti contro la Roma in Serie A, meno solo che contro l’Udinese (nove) nella competizione; inoltre, l’attaccante dell’Atalanta vanta sei successi contro i giallorossi, contro nessuna squadra ha vinto più partite nel campionato italiano.

Le probabili formazioni di Roma Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Squalificati: Diawara. Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Pedro, Smalling, Spinazzola, Zaniolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer.

La Roma è la squadra contro cui Josip Ilicic ha partecipato a più gol in Serie A: 11, frutto di cinque reti e sei assist – l’ultima volta che lo sloveno ha preso parte attiva a tre gol in una gara di Serie A risale al match d’andata contro i giallorossi, vinto dall’Atalanta per 4-1.

Altre forme per vedere Roma Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.