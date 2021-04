NAPOLI LAZIO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV ITA: Diretta SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta Live. Alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 22 aprile 2021 si gioca Napoli Lazio , posticipo che chiude il turno infrasettimanale della 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Prima del pareggio per 1-1 contro l’Inter, il Napoli aveva vinto sei partite casalinghe consecutive in campionato, segnando ogni volta il gol di apertura prima del 35° minuto di gioco. Con quella capacità di giocare forte fin dall’inizio, non sorprende che gli uomini di Gennaro Gattuso abbiano visto in questa stagione nove vittorie casalinghe sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita (record alto parimerito in campionato).

Napoli Lazio sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro.

Lorenzo Insigne ha realizzato quattro gol nelle sue ultime sei sfide contro la Lazio in Serie A, dopo averne segnato solo uno nelle precedenti otto nel torneo – il capitano del Napoli potrebbe andare a segno in due presenze di fila contro i biancocelesti per la prima volta in campionato.

Napoli Lazio sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it).

Ciro Immobile ha segnato in ciascuna delle sue ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A, inclusa quella d’andata vinta dalla Lazio 2-0: l’attaccante napoletano non ha mai trovato la rete per sei presenze di fila contro un’avversaria in Serie A.

Probabili formazioni Napoli Lazio:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. Squalificati: Demme. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe.

Lorenzo Insigne e Ciro Immobile sono due dei primi cinque giocatori di questo campionato per punti portati alla propria squadra con gol segnati: rispettivamente 12 punti al Napoli con 15 reti e 16 alla Lazio con 16 marcature.

Ricordiamo ai lettori che i siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.