JUVENTUS LAZIO Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis, dove vedere Online Video: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus Lazio Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 26a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 6 marzo 2021, si gioca Juventus Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 26a giornata di Serie A.

I tre gol dopo l’ora di gioco nell’ultima partita della Juventus in Serie A (3-0 contro lo Spezia) hanno dato ai campioni in carica una vittoria di cui avevano tanto bisogno, ma ora devono affrontare la Lazio, che la Juve non è riuscita a battere in tre degli ultimi quattro scontri diretti ufficiali (1 pareggio, 2 sconfitte), nonostante la superstar Cristiano Ronaldo abbia segnato il gol di apertura in tre occasioni.

Quelli della Vecchia Signora sembrano comunque avere buone prestazioni casalinghe, dopo aver vinto sei partite consecutive di Serie A (tutte con un margine di almeno 2 gol) ed essendo stati in vantaggio a zero alla fine del primo tempo in quattro di esse. I Bianconeri hanno anche mantenuto la porta inviolata in sei partite casalinghe consecutive ufficiali, ed hanno la migliore difesa casalinga del campionato, avendo subìto solo otto gol allo Stadium.

Juventus Lazio Diretta al posto di Rojadirecta TV

Juventus Lazio viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Cristiano Ronaldo ha segnato cinque gol in cinque partite contro la Lazio in Serie A: l’attaccante della Juventus ha fatto meglio solamente contro il Parma nel torneo (sei reti).

Juventus Lazio Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Juventus Lazio sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Ciro Immobile della Lazio ha segnato tre gol contro la Juventus allo Stadium in Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio in questo stadio da avversario dei bianconeri in campionato, al pari di Mauro Icardi e Josip Ilicic.

Juventus Lazio Formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Frabotta. Indisponibili: Arthur, Bentancur, Chiellini, De Ligt, Paulo Dybala.

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Ciro Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lazzari, Luiz Felipe, Radu.

Alternative per vedere Juventus Lazio in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Juventus Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

Dalla stagione 2014/15 in avanti la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A: nel periodo i bianconeri contano più clean sheet interne solo contro Inter e Roma (cinque).

L’unica alternativa per guardare Juventus Lazio potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.