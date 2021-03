ROJADIRECTA Juventus-Lazio Udinese-Sassuolo Spezia-Benevento TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 6 marzo 2021, dove spiccano Juve-Lazio, Udinese-Sassuolo e Spezia-Benevento, tre anticipi della 26a giornata infrasettimanale di Serie A.

11:00 Spal-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

11:00 Ascoli-Bologna (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

12:30 Verona-Roma (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Roma-Sassuolo (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Genoa-Atalanta (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

13:30 Burnley-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Entella-Ascoli (Serie B) – DAZN

14:00 Cosenza-Frosinone (Serie B) – DAZN

14:00 Pisa-Reggina (Serie B) – DAZN

14:00 Cremonese-Salernitana (Serie B) – DAZN

14:00 Pescara-Spal (Serie B) – DAZN e DAZN1

14:00 Valladolid-Getafe (Liga) – DAZN

15:00 Spezia-Benevento Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Spezia-Benevento, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano affronta quella di Filippo Inzaghi. Tra Serie A e Serie B Spezia e Benevento non hanno mai pareggiato: tre vittorie liguri, inclusa quella della gara di andata, e quattro successi campani.

Streaming Spezia Benevento sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Fiorentina-Milan (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia

15:00 Torino-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Venezia-Brescia Streaming (Serie B) – DAZN

16:00 Sheffield United-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Elche-Siviglia (Liga) – DAZN

17:00 Cagliari-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

18:00 Udinese-Sassuolo Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Udinese-Sassuolo, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine. La squadra di Gotti affronta quella di De Zerbi. Dalla stagione 2018/19 l’Udinese ha subito un solo gol in cinque partite di Serie A contro il Sassuolo; nel periodo quella neroverde è la squadra contro cui i bianconeri contano più clean sheet nel massimo campionato (quattro).

Streaming Udinese Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Monza-Pordenone (Serie B) – DAZN e Rai Sport

18:30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund Streaming (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Aston Villa-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Cadice-Eibar (Liga) – DAZN

18:45 Lione-Sochaux (Coppa Di Francia) – Sportitalia

20:45 Juventus-Lazio Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

Juventus-Lazio, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Andrea Pirlo affronta quella di Simone Inzaghi. La Juventus ha perso due delle ultime sette partite contro la Lazio in Serie A (4V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 29 (19V, 8N). Dopo il pareggio ottenuto nella gara d’andata, la Lazio potrebbe chiudere senza sconfitte entrambe le partite stagionali in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2005/06 (due pareggi con Delio Rossi in panchina).

Streaming Juventus Lazio disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Osasuna-Barcellona (Liga) – DAZN

21:00 Brighton-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.