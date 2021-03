PARMA INTER Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Facebook YouTube: Diretta su Sky Sport

Dove vedere Diretta Parma Inter Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Match valido come posticipo della 25a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi giovedì 4 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Il tempo sta per scadere per il Parma al 19° posto, che è stato in vantaggio per 2-0 in ciascuna delle ultime due partite, per poi pareggiare 2-2 in entrambe le occasioni. Per coincidenza, è successo lo stesso nello scontro diretto inverso in questa stagione! Inoltre, il Parma ha subìto almeno un gol dopo l’ora di gioco in nove delle sue ultime dieci partite di Serie A (3 pareggi, 7 sconfitte).

L’Inter non subisce gol da tre trasferte di Serie A: risale al 2012 l’ultima occasione in cui i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata per quattro gare esterne di fila nella competizione. Da una parte il Parma (36) è la squadra che ha utilizzato il maggior numero di giocatori in questo campionato, dall’altra l’Inter è quella che ne mandati in campo meno (22).

Conte ritrova Hakimi dopo il turno di squalifica, scontato contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro non cambia in difesa, mentre a centrocampo Vidal potrebbe far riposare Brozovic (ancora favorito), in quel caso il regista sarebbe Eriksen. In attacco Sanchez è in gran forma e potrebbe strappare una maglia da titolare a Lautaro Martinez, mentre è intoccabile Lukaku.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cornelius, Gervinho, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Alenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi.

