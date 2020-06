ROJADIRECTA Milan-Roma Napoli-Spal Parma-Inter, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di domenica 28 giugno 2020, dove spiccano Milan-Roma, Napoli-Spal, Parma-Inter, per la 28esima giornata di Serie A.

14:00 Levante-Betis (Liga) – DAZN.

14:00 Sheffield United-Arsenal (Fa Cup) – DAZN.

14:30 Allsvenskan (Una Partita) – Sportitalia.

17:00 Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN.

17:00 Leicester-Chelsea (Fa Cup) – DAZN.

17:15 Diretta Milan-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN1.

I ragazzi di Stefano Pioli hanno vinto solo 3 degli ultimi 12 impegni casalinghi di campionato: troppo poco per una squadra col blasone e ambizioni da Milan; la Roma in trasferta ha conquistato fin qui esattamente la metà del totale dei punti che conta in classifica, 24 su 48, pur avendo giocato lontano dall’Olimpico una partita in meno rispetto al numero di match giocati nella Capitale.

Diretta Milan Roma ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

17:30 Watford-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Napoli-Spal (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Manca dal 1958 il pareggio sulla ruota di Napoli quando al San Paolo è la SPAL ad esibirsi, dal 1961 invece non si registrano i 3 punti a favore dei ferraresi. Nel complesso, su 16 match giocati in Campania i padroni di casa hanno vinto 11 volte, gli ospiti 3 ed i pareggi sono stati 2.

19:30 Udinese-Atalanta (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

19:30 Sampdoria-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

19:30 Sassuolo-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN1.

19:30 Granada-Eibar (Liga) – DAZN.

19:30 Newcastle-Manchester City (Fa Cup) – DAZN.

20:30 Brann-Rosenborg (Tippeligaen) – Eurosport 1.

21:45 Diretta Parma-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite).

Il pareggio al Tardini tra Parma ed Inter manca dalla stagione 2009/2010, quando al vantaggio di Bojinov rispose il giovanissimo Balotelli. Su 25 precedenti in totale, gli emiliani hanno conquistato i 3 punti in ben 14 occasioni, 6 i nulla di fatto e per 5 volte l’Inter è tornata a Milano con la posta piena in tasca.

22:00 Espanyol-Real Madrid (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.