ROJADIRECTA Milan-Roma Bari-Catania Burnley-Tottenham, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi lunedì 26 ottobre 2020, dove spicca Milan-Roma che chiude la 5a giornata di Serie A.

14:30 Genoa-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia.

18:30 Brighton-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:30 Bayer Leverkusen-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

20:45 Diretta Milan-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Big match che chiude la 5a giornata di Serie A. Nell’ultima stagione di Serie A, Milan e Roma si sono incontrate prima in quel dell’Olimpico, con un 2-1 per i giallorossi ad ottobre 2019, mentre al ritorno 2-0 per i rossoneri nella partita di San Siro recuperatasi a giugno dopo le settimane di stop del torneo.

Diretta Milan Roma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Burnley-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football.

21:00 Levante-Celta (Liga) – con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Bari-Catania (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.