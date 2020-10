MILAN ROMA Streaming info ROJADIRECTA Link Gratis Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky?

Milan Roma Streaming Gratis: dove vederla senza Rojadirecta. Si affrontano oggi lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45 per il posticipo della 5a giornata di Serie A Milan Roma. Big match tra la capolista, il Milan a punteggio pieno con 12 punti, e i giallorossi che occupano la nona posizione con 7 punti.

Milan Roma in diretta streaming, prestanzione match.

Nessuna squadra ha vinto più partite del Milan dal post lockdown ad oggi nei cinque maggiori campionato europei: 13 come il Real Madrid. Quella rossonera è inoltre la formazione che ha giocato più gare nel periodo (16) senza mai perdere (segue l’Atlético Madrid a 15).

Dove vedere Milan Roma in diretta tv senza usare Rojadirecta.



Milan Roma in diretta tv su Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non viene mostrata in chiaro.

I ragazzi di Stefano Pioli hanno vinto solo 3 degli ultimi 12 impegni casalinghi di campionato: troppo poco per una squadra col blasone e ambizioni da Milan; la Roma in trasferta ha conquistato fin qui esattamente la metà del totale dei punti che conta in classifica, 24 su 48, pur avendo giocato lontano dall’Olimpico una partita in meno rispetto al numero di match giocati nella Capitale.

Milan Roma Live Streming Gratis Link al posto di Rojadirecta.

Partita Milan Roma live streaming disponibile su Sky Go (link https://skygo.sky.it) con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento su NowTv (link https://www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Milan Roma Formazioni.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Indisponibili: Calhanoglu, Gabbia, Musacchio, Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Veretout; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Smalling, Zaniolo.