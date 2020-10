JUVENTUS VERONA Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Diretta Video TV con Smartphone Tablet PC

Dove vedere Diretta Juventus Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle 20:45 di domenica 25 ottobre 2020 la Juventus di Andrea Pirlo ospita l’Hellas Verona di Juric nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Juventus Verona Streaming, prestanzione match.

I bianconeri hanno vinto solo una delle tre partite giocate in Serie A, ovvero la prima contro la Sampdoria. Poi sono arrivati due pareggi e la vittoria a tavolino contro il Napoli. Il Verona invece ha ben 7 punti in classifica, frutto del successo casalingo contro l’Udinese e del pareggio contro il Genoa. Oltre che della vittoria a tavolino ottenuta contro la Roma alla prima giornata.

Juventus Verona in Diretta TV.

Juventus Verona sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, è rimasto a secco di gol nelle sue ultime tre sfide contro il Verona, dopo che aveva segnato cinque reti nelle precedenti quattro.

Juventus Verona Streaming alternativa a Rojadirecta.

Juventus Verona sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link su https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Juventus Verona:

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Dybala, Morata. Allenatore Pirlo. Squalificati: Chiesa. Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, CR7 Cristiano Ronaldo, De Ligt.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Cetin, Danzi, Dawidowicz, Gunter.

Alternative per vedere Juventus Verona in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Juventus Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.