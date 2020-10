ROJADIRECTA Juventus-Verona Benevento-Napoli Cagliari-Crotone, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 25 ottobre 2020, dove spiccano Benevento-Napoli, Juventus-Verona, Cagliari-Crotone, per la 5a giornata di Serie A.

12:30 Diretta Cagliari-Crotone (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Il Cagliari è imbattuto contro il Crotone in Serie A, grazie a tre successi seguiti dal pareggio per 1-1 del gennaio 2018 – nell’ultima sfida tra le due squadre i calabresi erano guidati da Walter Zenga, sulla panchina dei sardi fino allo scorso agosto. Il Cagliari non vince contro una squadra neopromossa in Serie A dall’aprile 2019 (1-0 v Frosinone) – da allora quattro pareggi e due sconfitte per i sardi.

Diretta Cagliari Crotone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

13:00 Lens-Nantes (Ligue 1) – DAZN.

13:00 Aberdeen-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Football.

13:00 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia.

14:00 Valladolid-Alaves (Liga) – DAZN.

15:00 Diretta Benevento-Napoli (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Solo due i precedenti in Serie A tra Benevento e Napoli, con un bilancio in favore dei partenopei che hanno vinto entrambe le partite senza subire neanche un gol. Il Napoli è imbattuto da 10 partite di Serie A nei derby campani (8V, 2N), parziale in cui non ha subito neanche un gol; l’ultima sconfitta risale al febbraio 1984, contro l’Avellino (1-0 con una rete di Ramón Díaz).

15:00 Parma-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Cosenza-Lecce (Serie B) – DAZN.

15:00 Southampton-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Alessandria-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Grosseto-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Lucchese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Olbia-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Renate-Livorno (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Fano-Mantova (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Feralpisalò-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Gubbio-Legnago (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Sambenedettese-Modena (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Triestina-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Cavese-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Teramo-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Vibonese-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Latina-Torres (Serie D) – Sportitalia.

15:30 Wolfsburg-Arminia Bielefeld (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

16:00 Cadice-Villarreal (Liga) – DAZN.

17:00 Nizza-Lilla (Ligue 1) – DAZN.

17:30 Wolverhampton-Newcastle (Premier League) – Sky Sport.

17:30 Lecco-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Novara-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Pergolettese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Pistoiese-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Imolese-Fermana (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Matelica-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Padova-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Perugia-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Avellino-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Catanzaro-Palermo (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Turris-Paganese (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Ternana-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Fiorentina-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Werder Brema-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

20:15 Arsenal-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

20:40 Los Angeles Fc-La Galaxy (Mls) – DAZN.

20:45 Diretta Juventus-Verona (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Juventus è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi, tre pareggi e due sconfitte (tra cui la più recente, lo scorso febbraio, al Bentegodi). La Juventus non ha perso nessuno dei 29 precedenti casalinghi giocati in Serie A contro il Verona: 25 vittorie bianconere (inclusi tutti gli ultimi 12 confronti a Torino) e quattro pareggi; tra le squadre attualmente nella competizione, la gialloblù è quella affrontata più volte in casa dai bianconeri senza mai perdere.

21:00 Cremonese-Brescia (Serie B) – DAZN e DAZN1.

21:00 Lione-Monaco (Ligue 1) – DAZN.

21:00 Real Sociedad-Huesca (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.