BENEVENTO NAPOLI Streaming info ROJADIRECTA Gratis TV: dove vederla Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Diretta Benevento Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle 15 di oggi domenica 25 ottobre 2020 il Napoli di Gennao Gattuso sfida in trasferta il Benevento di Pippo Inzaghi nel derby campano valido per la quinta giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Benevento Napoli Streaming, prestanzione match.

Solo due degli ultimi otto successi del Napoli in Serie A sono arrivati in trasferta; lontano dal San Paolo, infatti, i partenopei hanno vinto solo due partite da inizio luglio (completano un pareggio e quattro sconfitte considerando il tavolino contro la Juventus). Solo le partite dell’Atalanta (23) hanno visto più gol in totale di quelle del Benevento (20) in questa Serie A; tuttavia, i campani hanno incassato ben 12 reti (a fronte di otto segnate), più di ogni altra formazione finora.

Benevento Napoli in Diretta TV.

Benevento Napoli sarà trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gianluca Lapadula è il giocatore che ha segnato più gol con squadre neopromosse da inizio luglio in Serie A: sei, in nove gare tra Lecce e Benevento. L’attaccante degli stregoni ha realizzato una doppietta nel suo ultimo confronto nella competizione contro il Napoli (febbraio 2020).

Benevento Napoli Streaming alternativa a Rojadirecta.

Benevento Napoli sarà disponibile in streaming live sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni di Benevento Napoli:

La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Pippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Viola.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Elmas, Zielinski.

Alternative per vedere Benevento Napoli in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Benevento Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.