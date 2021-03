ROJADIRECTA Parma-Inter Liverpool-Chelsea TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi giovedì 4 marzo 2021, dove spicca Parma-Inter posticipo che chiude la 25a giornata infrasettimanale di Serie A.

15:00 Carrarese-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Livorno-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

19:00 West Bromwich Albion-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Parma-Inter Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Parma-Inter, sfida valida per la 25a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma giovedí 3 marzo con fischio d’inizio alle ore 20.45. La squadra di D’Aversa affronta quella di Conte. L’Inter è imbattuta da quattro gare di Serie A contro il Parma (2V, 2N), striscia più lunga per i nerazzurri contro i crociati dal 2010 (sette in quell’occasione).

Diretta Parma Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:15 Liverpool-Chelsea Streaming (Premier League) – Sky Sport Football

La Premier League avrà un piatto forte questo giovedì: il Liverpool di Klopp affronterà il Chelsea di Tuchel. Si incontrano ad Anfield e combattono per un posto in Europa. 26 giornate giocate: entrambe le squadre sono molto lontane dal leader, il Manchester City. Ora, da quando l’ex allenatore del PSG è arrivato al club londinese, la sua squadra non ha ancora perso, visto che ne ha vinte sei e ne ha pareggiate tre.

Diretta Liverpool Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.