PARMA INTER Streaming Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS TV: Diretta Sky o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Parma Inter si affrontano oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 21:45. La sfida del Tardini tra Parma Inter chiude il programma della 28a giornata di Serie A.

I ducali vengono dal perentorio successo ai danni del Genoa, cercano un altro risultato di prestigio e continuano la rincorsa al sesto posto al momento occupato dal Napoli. Inter ancora scottata dal rocambolesco pareggio interno col Sassuolo, al termine del quale i ragazzi di Conte si sono ritrovati sempre terzi ma con 8 punti di ritardo dalla Juventus e 4 dalla Lazio, che occupa il secondo posto.

Parma Inter viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite).

Il pareggio al Tardini tra Parma ed Inter manca dalla stagione 2009/2010, quando al vantaggio di Bojinov rispose il giovanissimo Balotelli. Su 25 precedenti in totale, gli emiliani hanno conquistato i 3 punti in ben 14 occasioni, 6 i nulla di fatto e per 5 volte l’Inter è tornata a Milano con la posta piena in tasca.

Partita Parma Inter live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.