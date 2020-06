Sampdoria-Bologna Streaming Gratis Link, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Sampdoria Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 28a giornata di Serie A.

Sampdoria Bologna ⚽ scendono in campo in un match di fondamentale importanza soprattutto per i padroni di casa, impegnati in una serrata lotta per evitare la retrocessione. I blucerchiati vengono dalla pur buona prestazione di Roma, dove contro i giallorossi hanno inizialmente condotto la gara poi invece persa per 2-1. Il Bologna, reduce dalla sconfitta interna con la Juventus, cova questa sera forse l’ultima chance di rientrare nella lotta per un posto in Europa League in caso di vittoria.

Dove vedere Sampdoria Bologna Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Sampdoria Bologna ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre) e con il servizio a pagamento (per coloro che sono abbonati) di streaming online

Sui 47 precedenti giocati a Genova, la Sampdoria ha vinto 24 volte, il Bologna 11 ed i pareggi sono in tutto 12; l’ultimo trionfo dei felsinei a Marassi è del girone di ritorno stagione 1997/98, punteggio finale di 2-3 con una spettacolare tripletta di Kennet Andersson in rimonta alle iniziali reti doriane di Montella e Veron.

Partita Sampdoria Bologna ⚽ live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sampdoria Bologna non viene trasmessa in chiaro.