NAPOLI SPAL Streaming Gratis Link, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Napoli Spal Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 28a giornata di Serie A.

Napoli SPAL si affrontano questa sera in una partita che significa molto per entrambe le formazioni. I ragazzi di Rino Gattuso, infatti, vengono dalla importantissima vittoria di Verona e cercano altri 3 punti per consolidare il sesto posto in classifica al momento occupato. Gli emiliani sono usciti sconfitti dalla sfida casalinga col Cagliari proprio sul fischio finale, ed una nuova debacle rischierebbe di compromettere le già residue speranze di salvezza.

Dove vedere Napoli Spal Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Napoli Spal ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 485 Digitale Terrestre) e con il servizio a pagamento (per coloro che sono abbonati) di streaming online SkyGo.

Manca dal 1958 il pareggio sulla ruota di Napoli quando al San Paolo è la SPAL ad esibirsi, dal 1961 invece non si registrano i 3 punti a favore dei ferraresi. Nel complesso, su 16 match giocati in Campania i padroni di casa hanno vinto 11 volte, gli ospiti 3 ed i pareggi sono stati 2.

Partita Napoli Spal ⚽ live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Napoli Spal non viene trasmessa in chiaro.