⚽ JUVENTUS LAZIO Streaming info ROJADIRECTA Live Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS TV: Sky o DAZN?

Alle ore 21:45 italiane di lunedì 20 luglio 2020, si gioca Juventus Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di SkyGo. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo importante match di Serie A.

Juventus Lazio Streaming, presentazione match.

Juventus Lazio chiudono il programma della 34a giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I bianconeri, in cerca del nono scudetto consecutivo, dopo il 3-3 col Sassuolo vogliono rilanciare la propria corsa conquistando i 3 punti. Anche i biancocelesti, che vengono dallo 0-0 sul campo dell’Udinese, sono in cerca di riscatto dopo un periodo nero, ed una vittoria potrebbe inaspettatamente riaprire anche per i ragazzi di Simone Inzaghi i giochi per la conquista dello scudetto.

Juventus Lazio Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Juventus Lazio ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Juventus viene da 3 gare di fila senza mai vincere: prima la sconfitta di Milano per mano dei rossoneri, poi i pareggi contro Atalanta in casa e sul campo del Sassuolo; la Lazio s’è giocata una gran fetta delle chance di contendere lo scudetto alla Juventus dalla ripresa post coronavirus: 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte il misero bottino di Immobile e compagni.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Juventus Lazio che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Bernardeschi. Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milenkovic-Savic, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Patric. Indisponibili: Correa, Lucas Leiva, Lulic, Marusic, Radu, Luis Alberto, Jony.

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Lazio potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.