TORINO JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Torino-Juventus Streaming senza Rojadirecta. E’ arrivato il momento del Derby della Mole: si gioca all’Olimpico Grande Torino per la 10a giornata di Serie A 2022/23 oggi sabato 15 ottobre 2022 con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come e dove.

Una Juventus in pieni crisi, reduce dalla brutta sconfitta subita sul campo del Milan e da quella in Israele in Champions League, cerca il rilancio nel sempre infuocato Derby della Mole contro una formazione granata che vuole fare punti. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Torino-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Torino-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte di Serie A (2N, 4P) e non arriva a sette di fila da agosto 2010. Risale inoltre sempre a 12 anni fa l’ultima striscia di tre sconfitte esterne consecutive in campionato (quattro nell’aprile 2010). La Juventus ha raccolto solo 4 punti nelle ultime quattro giornate di campionato frutto di un pareggio (in casa contro la Salernitana), una vittoria casalinga col Bologna e due sconfitte esterne contro Monza e Milan.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Buongiorno, Adopo, Ricci, Ilkhan, Garbett, Seck, Aina, Lazaro, Karamoh, Pellegri. Indisponibili: Sanabria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Bonucci, Miretti, Paredes, Fagioli, Soulé, Iling-Junior, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio, Di Maria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Baccini e Colarossi. 4° uomo: Ghersini. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Carbone.

La Juventus è la squadra che ha segnato in percentuale più gol nel primo quarto d’ora di partita in questa Serie A (25% – 3/12), mentre il Torino non ha ancora trovato la rete in questo parziale di gara (la marcatura più rapida granata finora è stata quella di Nikola Vlasic al 17′ contro la Cremonese).

Torino-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Torino-Juventus gratis anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Torino-Juventus affidata a Stefano Borghi, con Massimo Gobbi al commento tecnico; interventi da bordo campo di Federica Zille e Davide Bernardi.

Torino e Juventus si sono affrontate 181 volte con un bilancio di 44 vittorie granata, 48 pareggi e 89 successi bianconeri. Nella scorsa stagione la Juventus ha vinto il confronto in trasferta, mentre allo ‘Stadium’ la sfida è finita in parità.

Torino-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il 3 aprile 2021, Antonio Sanabria (oggi assente per infortunio) è diventato il primo giocatore del Torino a segnare una doppietta contro la Juventus in Serie A a partire da Marco Ferrante nel marzo 2000. Il paraguaiano tuttavia non segna in campionato all’Olimpico Grande Torino dal 23 gennaio scorso, contro il Sassuolo.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Torino-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Per ritrovare l’ultimo successo del Torino nel Derby della Mole, bisogna risalire alla stagione 2014/15 quando la squadra allora allenata da Ventura sconfisse in rimonta la Juventus per 2-1 (dopo il gol di Pirlo) con goal di Darmian e Quagliarella.