Juventus verso esclusione Conference League? Ipotesi patteggiamento con UEFA

La Juventus sta affrontando il momento cruciale riguardante la sentenza dell’UEFA sulle plusvalenze e le manovre salariali. Si attende il verdetto che stabilirà il destino europeo del club di Max Allegri. Secondo Sky Sport, dopo aver raggiunto un accordo con la giustizia sportiva italiana, i dirigenti juventini potrebbero aver trovato un compromesso anche con l’organismo calcistico europeo.

Si ipotizza che la Vecchia Signora potrebbe essere esclusa per un anno dalle competizioni europee, rinunciando così alla prossima Conference League, e impegnandosi a non fare ricorsi al TAS. Questo permetterebbe alla squadra di evitare il rischio di ritardare eventuali sanzioni alla prossima stagione e di rinunciare alle ricompense previste dal nuovo formato della Champions League a partire dal 2024/2025. Tuttavia, in caso di squalifica più lunga, la Juve sarebbe pronta a fare appello in varie sedi legali per cercare di limitare i danni.