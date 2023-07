Juventus, Denis Zakaria: possibile trasferimento al West Ham dopo il prestito al Chelsea

CALCIOMERCATO JUVE – Il calciatore svizzero Denis Zakaria, attualmente in prestito al Chelsea, potrebbe rimanere a Londra dopo la scadenza del suo prestito. Il West Ham è interessato all’acquisto del centrocampista e ha programmato una conferenza telefonica con la Juventus per cercare di accelerare l’affare. Zakaria era arrivato a Torino il 31 gennaio 2022 dal Borussia Mönchengladbach per una cifra di circa 4,5 milioni di euro più 4,1 milioni di oneri accessori. Ora si sta avvicinando a un trasferimento al West Ham per circa 20 milioni di euro.

La Juventus sta cercando di ridurre la sua rosa di centrocampisti e potrebbe considerare l’arrivo di un nuovo giocatore in quella posizione. I tifosi sognano Sergej Milinkovic-Savic della Lazio come possibile sostituto. Zakaria ha avuto delle difficoltà nella sua esperienza alla Vecchia Signora, ma potrebbe avere successo nel campionato inglese. La Juventus otterrebbe denaro dalla vendita, il West Ham avrebbe un sostituto per Declan Rice e Zakaria potrebbe continuare la sua avventura in Premier League.