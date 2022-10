Napoli-Rangers info Rojadirecta, come vederla in tv e in streaming oggi

Con fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi 26 ottobre si gioca Napoli-Rangers, il match di Champions League del Gruppo A quinto e penultimo turno, che si disputerà allo stadio Maradona di Napoli. Ecco come guardare la partita in tv e streaming.

Dove vedere Napoli-Rangers in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Federico Zancan e Beppe Bergomi. Mentre per lo streaming sarà possibile seguirlo su SkyGo, Now e Infinity+.

Nella sfida ai Rangers al Diego Maradona c’è il primo posto da conquistare, un altro record da inserire in questa stagione fin qui esaltante del Napoli. L’allenatore Spalletti ci proverà facendo un po’ di turnover, ma sempre con l’idea di imporre il proprio gioco.