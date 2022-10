NAPOLI SASSUOLO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online con PC Tablet e Cellulare

Dove vedere Diretta Napoli-Sassuolo Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 12a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi sabato 29 ottobre 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con calcio d’inizio alle ore 15:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Dopo il 3-0 contro i Rangers che ha segnato la 12esima vittoria consecutiva per il Napoli di Spalletti, arriva il turno di campionato dove la capolista continua da imbattuta affrontando oggi pomeriggio il Sassuolo che nella scorsa stagione sconfisse con il risultato di 6-1 al Maradona. La squadra di Dionisi ha superato 2-1 il Verona nella scorsa giornata. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Napoli-Sassuolo gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Sassuolo Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Attenzione alle statistiche: Spalletti potrebbe eguagliare la sua miglior striscia di successi con il Napoli in Serie A: attualmente è a quota sette, arriverebbe a otto consecutivi, come nelle prime otto panchine in azzurro tra agosto e ottobre 2021.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Angiussa, Ndombele, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Olivera, Lobotka, Demme, Elmas, Gaetano, Zedadka, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori Indisponibili: Rrahmani, Sirigu. Squalificati: nessuno.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurentié. Allenatore Dionisi.

A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traore, Alvarez, Antiste, D’Andrea Indisponibili: Muldur, Defrel, D Berardi Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Baccini e Schirru. 4° uomo: Perenzoni. VAR: Marini. Assistente VAR: Longo.

Napoli-Sassuolo in TV al posto di Rojadirecta Canale



Napoli-Sassuolo in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Napoli-Sassuolo anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Napoli-Sassuolo affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi (al commento tecnico).

Napoli (28) e Sassuolo (30) sono due delle tre formazioni di questa Serie A ad aver incassato finora meno conclusioni nello specchio della porta (tra loro la Roma, a 29) – i partenopei guidano inoltre la classifica per tiri nello specchio effettuati (72).

Napoli-Sassuolo Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Napoli-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Con la sconfitta dell’Atalanta, il Napoli resta l’unica squadra ancora imbattuta in questa Serie A: espandendo ai maggiori cinque campionati europei, i partenopei sono appaiati solamente a Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Napoli-Sassuolo Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Sassuolo Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Napoli si trova attualmente con due punti in meno rispetto alle prime 11 partite giocate nel campionato corso (29 v 31) – tuttavia, i partenopei pareggiarono la successiva nella stagione 2021/22 – con un successo contro il Sassuolo eguaglierebbero il proprio record di punti dopo 12 gare in una stagione di Serie A (32).