NAPOLI SASSUOLO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV: dove vederla Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Diretta Napoli Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Alle 18:00 di oggi domenica 1° novembre 2020 il Napoli di Gennao Gattuso ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma del campionato, alla ricerca della vittoria. Seconda contro terza in classifica, per un match ad altissmo contenuto tecnico e valido per la 6a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Napoli Sassuolo Streaming, prestanzione match.

11 punti sia per il Napoli che per il Sassuolo, due in meno del Milan capolista, per due delle squadre che nell’inizio del campionato di Serie A hanno segnato di più, con 14 e 16 goal, e mostrato un calcio entusiasmante. L’ultima vittoria del Sassuolo in Serie A risale al 23 agosto 2015 al Mapei Stadium, nella prima partita dell’era Sarri. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite in casa, ultimo il 2-0 dello scorso 25 luglio firmato dai goal di Hysaj e da Allan.

Napoli Sassuolo in Diretta TV.

Napoli Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport (numero 253 del satellite). Telecronaca affidata a Dario Massara e Luca Pellegrini.

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha segnato due reti in questo campionato in 123 minuti: tra i giocatori con almeno due gol all’attivo nella Serie A in corso, solo Sam Lammers è stato in campo meno minuti (118).

Napoli Sassuolo Streaming alternativa a Rojadirecta.

Napoli Sassuolo sarà disponibile in streaming live sul sito internet di SkyGo (link > https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link > https://www.nowtv.it).. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Traoré; Raspadori. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Haraslin, Romagna, Toljan, Defrel, Magnanelli, Schiappacasse, Djuricic, Caputo, Berardi.

Alternative per vedere Napoli Sassuolo in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Napoli Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.