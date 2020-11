SAMPDORIA GENOA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV: dove vedere il Derby Online con Table PC e Cellulare

, , in

Dove vedere Diretta Sampdoria Genoa Streaming senza Rojadirecta. La partita del sesto turno di Serie A tra Sampdoria e Genoa, Derby della Lanterna, si giocherà al Ferraris di Genova domenica 1° novembre 2020 alle ore 20:45. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Sampdoria Genoa Streaming, prestanzione match.

Lo scorso anno Sampdoria e Genoa si sono date battaglia regalandosi un successo a testa: nel match d’andata è stato decisivo Gabbiadini, mentre in quello di ritorno a luglio, l’attaccante blucerchiato non è bastato per battere i rivali, vincenti grazie a Criscito e Lerager.

Sampdoria Genoa in Diretta TV.

Sampdoria Genoa sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Sia Fabio Quagliarella che Manolo Gabbiadini hanno segnato tre gol nei Derby di Genova in Serie A: solo due giocatori della Sampdoria ne contano di più nella storia di questa sfida nella competizione (cinque Bassetto e quattro Mancini).

Sampdoria Genoa Streaming alternativa a Rojadirecta.

Sampdoria Genoa sarà disponibile in streaming live sul sito internet di SkyGo (link > https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link > https://www.nowtv.it).. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Sampdoria Genoa:

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Gabbiadini.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Scamacca. Allenatore Maran. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Shomurodov, Sturaro, Zappacosta.

Alternative per vedere Sampdoria Genoa in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Sampdoria Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.