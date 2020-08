⚽ ROJADIRECTA Roma-Siviglia Bayer Leverkusen-Rangers Basilea-Eintracht, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 6 agosto 2020, dove spicca Roma-Siviglia, Bayer Leverkusen-Rangers e Basilea-Eintracht di Europa League, tra le altre.

11:30 Adelaide United-Sydney Fc (A-League) – Sportitalia.

12:00 Diretta Tianjin Teda-Beijing Guoan (Chinese Super League) – Dazn.

Diretta Tianjin Teda-Beijing Guoan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Diretta Roma-Siviglia (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Siviglia di Julen Lopetegui affronta la Roma di Paulo Fonseca nell’ ottavo di finale in gara secca di Europa League che si disputerà in campo neutro in Germania dopo la lunga sospensione del torneo per l’emergenza Coronavirus. Il Siviglia non ha mai affrontato la Roma in confronti ufficiali, mentre nei 12 precedenti in competizioni UEFA contro formazioni italiane ha collezionato 5 vittorie e 5 sconfitte. L’ultima sfida contro un’italiana è stata contro la Lazio nella passata edizione del torneo, quando la formazione spagnola si è imposta 1-0 a Roma e 2-0 a Siviglia.

Arbitro Kuipers.

Diretta Roma Siviglia e con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Bayer Leverkusen-Rangers (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Wolverhampton-Olympiacos (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Basilea-Eintracht (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.