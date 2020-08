MANCHESTER CITY REAL MADRID Streaming info ROJADIRECTA TV con Cellulare Android iPhone, dove vederla Gratis Online: Sky o DAZN?

Dove vedere Manchester City Real Madrid streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League che si gioca alle ore 21 italiane di oggi venerdì 7 agosto 2020. Si gioca in contemporanea a Juventus-Lione.

Manchester City Real Madrid in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Manchester City Real Madrid streaming: presentazione partita.

Manchester City contro Real Madrid: all’andata, al Bernabéu, avevano vinto gli inglesi per 1-2. La situazione rischia ora di essersi ribaltata. Il Real Madrid post lockdown è stata una delle migliori squadre d’Europa, ha operato il sorpasso sul Barcellona e ha finito per vincere la Liga, trascinato da Sergio Ramos e Karim Benzema. Dirigerà l’incontro, paragonabile ad una finale, l’arbitro tedesco Felix Brych.

Manchester City Real Madrid in Diretta TV.

Manchester City Real Madrid in diretta tv sui canali di Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite), oltre che all’interno di Diretta Gol (canali 205 e 251).

Imbarazzo della scelta per Guardiola, soprattutto tra centrocampo e attacco. Aguero è in fortissimo dubbio: Gabriel Jesus potrebbe prendere il suo posto, con Bernardo Silva e Sterling sulle corsie, mentre De Bruyne agirà sulla trequarti. Gündogan con Rodri in mediana, con Fernandinho che torna sulla linea di difesa con Laporte, Walker e Zinchenko davanti a Ederson. Squalificato Ben Mendy.

Niente Ramos per il Madrid in difesa: Militao potrebbe far coppia con Varane davanti a Courtois, con Carvajal e Ferland Mendy larghi. Centrocampo di intoccabili: Kroos, Casemiro, Modric. In avanti Benzema sarà spalleggiato probabiilmente da Eden Hazard e Vinicius. Out Bale e James Rodriguez, fuori dalla lista dei convocati.

Manchester City Real Madrid Streaming Online.

Manchester City Real Madrid streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Niente diretta in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis con MediasetPlay.

Alternative per vedere Manchester City Real Madrid in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Manchester City Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Le probabili formazioni.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard.