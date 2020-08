ROJADIRECTA Barcellona-Napoli Bayern-Chelsea Chievo-Spezia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online e Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi sabato 8 agosto 2020. Occhi puntati su Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea, partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Barcellona-Napoli (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Il destino del Napoli in Champions League passa da Barcellona, sede del ritorno degli ottavi di finale contro Messi e compagni. All’andata al San Paolo finì 1-1: alla magia di Mertens rispose Griezmann, rinviando il verdetto della qualificazione al secondo atto poi riprogrammato a causa del sopraggiungere dell’emergenza Coronavirus.

Diretta Barcellona Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con l’app Mediaset Play.

21:00 Diretta Bayern-Chelsea (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick sfida il Chelsea di Frank Lampard nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione sembra una formalità per i bavaresi, che all’andata si imposero a Londra per 3-0 con doppietta di Gnabry e rete di Lewandowski, ma l’Europa è ricca di imprese clamorose e non potrà permettersi di sottovalutare i Blues, benché questi ultimi si presenteranno all’Allianz Arena falcidiati da squalifiche e infortuni.

Diretta Bayern Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Chievo-Spezia (Semifinale Playoff Serie B) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.