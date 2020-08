ROJADIRECTA Atalanta-PSG Pordenone-Frosinone, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 12 agosto 2020. Occhi puntati su Atalanta-PSG che apre la Final Eight di UEFA Champions League e Pordenone-Frosinone (Semifinale Playoff Serie B).

21:00 Diretta Goal UEFA Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Atalanta-PSG (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite), in chiaro su Canale 5.

I francesi hanno già conquistato in questa stagione Ligue1 (sospesa a marzo e assegnata a tavolino alla squadra capitolina, che era avanti di 12 punti sul Marsiglia), Coppa di Francia e Coppa di Lega Francese, e ora vanno per un inedito e incredibile poker di trofei in una stagione. Ma l’Atalanta ha mostrato il miglior calcio d’Europa dopo il lockdown ed è spinta da una città intera come Bergamo, simbolo della pandemia, che vuole rialzarsi.

Diretta Atalanta PSG su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Pordenone-Frosinone (Semifinale Playoff Serie B) – Dazn.

L’eccellente prestazione del Benito Stirpe ha spianato la strada verso la finale promozione al Pordenone, che grazie allo 0-1 della gara d’andata, siglata dal gioiello di Tremolada nel finale, ormai vede il passaggio del turno: chi giocherà la finale contro lo

Spezia . I neroverdi hanno due risultati su tre a disposizione e possono anche permettersi di perdere con un gol di scarto, grazie al miglior piazzamento in regular season, mentre il Frosinone è costretto a vincere di almeno due reti per continuare a sognare il ritorno in Serie A.

Diretta Pordenone Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.