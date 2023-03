ROMA Real Sociedad Streaming Gratis TV, dove vederla e formazioni

Dove vedere Diretta Roma-Real Sociedad Streaming. La Roma di Mourinho riceva la visita della Real Sociedad di Alguacil, nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 9 marzo 2023, prima di Juventus-Friburgo delle ore 21. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Real Sociedad streaming gratis e diretta video tv.

Formazioni Roma-Real Sociedad

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Zalewski, Wijnaldum, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Darboe, Solbakken. Squalificati: Ibanez. Diffidati: Spinazzola.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Merino, Zubimendi; Silva; Sorloth, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil. A disposizione: Zubiarre, Marrero, Munoz, Pacheco, Sola, Arambarri, Gonzalez, Llaramendi, Marin, Guevara, Turrientes, Navarro, Kubo, Momo Cho, Fernandez, Barrenetxea. Indisponibili: Elustondo, Merquelanz, Sadiq. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mendez.

ARBITRO: Schärer (Svizzera).

Dove vedere Roma-Real Sociedad in TV



Roma-Real Sociedad in tv per gli abbonati a disposizione con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (253 del satellite), e DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Niente partita in chiaro su TV8 come invece successo in altre occasioni.

Roma-Real Sociedad Streaming Gratis in Italiano



Roma-Real Sociedad streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky. Sul sito del CdS e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.