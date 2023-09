Sheriff-ROMA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Live: DAZN SKY o in chiaro su TV8?

Dove vedere Diretta Sheriff-Roma Streaming. Alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 21 settembre 2023, la Roma di Foti (Mourinho squalificato) esordisce nella fase a gironi della UEFA Europa League sul campo dello Sheriff Tiraspol in Modavia.

La Roma è considerata la squadra favorita per la sfida. Sulla base delle caratteristiche tecniche e qualitative delle due squadre, si ritiene che i giallorossi abbiano tutte le probabilità di vincere il loro primo incontro nel torneo. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Sheriff-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sheriff-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

L’incontro tra il Tiraspol Sheriff e la Roma sarà il primo ufficiale tra le due squadre. In passato, l’Inter è stata l’unica squadra italiana ad affrontare il Tiraspol Sheriff in Europa, perdendo entrambi gli incontri nella fase a gironi della UEFA Champions League 2021-22. Lukaku, giocatore della Roma, ha stabilito un nuovo record nella Coppa UEFA/Europa League segnando in tutte e 11 le ultime partite disputate, totalizzando 15 gol complessivi.

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Tovar, Garana, Artunduaga; Adermo; Ngom Mbekeli, Vardar, Talal, Ricardinho; Luvannor. Allenatore: Bordin.

A disposizione in panchina: Pascenco, Straistari, Apostolakis, Kiki, Badolo, Vinicius, Joao Paulo, Ankeye.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione in panchina: Riu Patricio, Boer, Celik, Paredes, Sanches, Pagano, Spinazzola, Dybala, Lukaku, D’Alessio, Mannini.

Arbitro: Andris Treimanis (Lettonia).

Sheriff-Roma in TV al posto di Rojadirecta Canale

Sheriff-Roma in tv per gli abbonati a disposizione con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (253 del satellite), e DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Niente partita in chiaro su TV8.

Sheriff-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Sheriff-Roma streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky. Sul sito del CdS e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Roma non ha mai affrontato una squadra della Moldavia in una competizione europea. Tuttavia, è già successo che i Giallorossi abbiano giocato contro una squadra proveniente da un paese nuovo per loro in Europa, come accadde nel settembre 2017 quando sconfissero 2-1 il club azero dell’FK Qarabag nella UEFA Champions League.

Sheriff-Roma Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Sheriff-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.