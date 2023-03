JUVENTUS FRIBURGO Streaming Gratis TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Friburgo Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 9 marzo 2023, la Juventus di Allegri giocherà la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League ricevendo in casa i tedeschi del Friburgo allenati dal tecnico Streich. Chi vincerà oggi, in questa prima assoluta tra le due formazioni? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Friburgo streaming gratis e diretta video tv.

Statistica in evidenza: la Juventus ha perso solo una delle sue ultime 12 partite casalinghe giocate di giovedì (7 vittorie, 4 pareggi).

Diretta Juventus-Friburgo Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

Non solo sarà il primo incontro in assoluto tra Juventus e Friburgo in una competizione europea, ma per i tedeschi sarà anche la prima sfida contro una squadra italiana. In evidenza due giocatori: Ángel Di María e l’ala italiana del Freiburg Vincenzo Grifo. El Fideo ha segnato 4 gol nell’arco delle ultime 4 partite della Vecchia Signora, inclusa una tripletta contro il Nantes. Grifo si presenta con 4 dei suoi ultimi 6 gol con il club che sono arrivati prima del 30° minuto di gioco.

Pogba non convocato da Allegri per motivi disciplinari: si è presentato in ritardo all’ultimo allenamento.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Miretti, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Barrenechea.

Friburgo (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. Allenatore Streich. A disposizione in panchina: Uphoff, Gulde, Schmidt, Keitel, Rohl, Weisshaupt, Sallai, Gregoritsch, Woo-Yeong Jeong, Petersen.

Arbitro: Anastasios Sidiropoulos (Grecia). Guardalinee: Kostara e Dimitriadis. IV ufficiale: Vassilis Forias. VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Agelos Evangelou.

Juventus-Friburgo in TV: in quale Canale la mostrano?



Juventus-Friburgo in tv per gli abbonati a disposizione con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (253 del satellite), e DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Niente partita in chiaro su TV8 come invece successo in altre occasioni.

La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni tedesche in competizioni UEFA (4V, 3N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bayern Monaco il 16 marzo 2016 (2-4, dopo i tempi supplementari, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League).

Juventus-Friburgo Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Friburgo streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky. Sul sito del CdS e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha perso solo una delle ultime 16 gare giocate in Europa League (6V, 9N); la vittoria per 3-0 contro il Nantes nell’ultima giornata è stata la più larga per il club bianconero nella competizione.

Juventus-Friburgo Streaming Alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Friburgo alle modalità già descritte sopra. Ricordiamo che la legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.