JUVENTUS-NANTES Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: TV8 DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Juventus-Nantes Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 16 febbraio 2023, la Juventus di Allegri riceve la visita del Nantes del tecnico Kombouaré per la partita di andata degli spareggi di UEFA Europa League (la gara di ritorno si giocherà il 23 febbraio in Francia). Si gioca allo stadio “Allianz Stadium” di Torino. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Nantes streaming gratis e diretta video tv.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 partite.

Diretta Juventus-Nantes Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

L’unico precedente tra le due squadre risale alla semifinale di Champions League della stagione 1995/96: i bianconeri vinsero 2-0 a Torino, prima di incassare l’ininfluente sconfitta per 3-2 in Francia. Fu dunque la Juve a passare il turno e a vincere – successivamente – la Coppa dei Campioni piegando l’Ajax ai calci di rigore.

Solo Lorenzo Pellegrini e Anastasios Bakasetas (entrambi sei) hanno preso parte a più reti di Ludovic Blas (cinque: due gol e tre assist) in questa edizione di Europa League.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Paredes, Barrenechea, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze, Chirivella, Sissoko; Blas, Mollet, Simon; Mohamed. Allenatore Kombouaré.

A disposizione in panchina: Descamps, Petric, Victor, Pallois, Hadjam, Traoré, Doucet, Moutoussamy, Manvelyan, Coco, Delort, Guessand. Indisponibili: Ganago, Merlin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo). Assistenti: Jesus, Maia. Quarto uomo: Nobre. VAR: Martines. Assistente VAR: Godinho.

Juventus-Nantes in TV al posto di Rojadirecta Canale

Juventus-Nantes in tv in chiaro su TV8. Per gli abbonati a disposizione Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha ricevuto un cartellino nel corso dei primi 20 minuti di gioco in tutte le ultime 2 partite.

Juventus-Nantes Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Nantes streaming gratis in chiaro sul sito online di TV8 e per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

In tutte le ultime 7 gare della Juventus, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso della prima frazione di gioco.

Juventus-Nantes Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Nantes Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Sono stati realizzati più gol nel primo tempo in tutte le ultime 4 partite della Juventus. Sono stati segnati meno di 3 gol in ciascuna delle ultime 4 gare esterne del Nantes.