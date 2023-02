Tardelli, il duro attacco: “Paul Pogba è un problema per la Juventus”

DIRETTA JUVE – Da dieci anni in prima squadra bianconera, l’ex giocatore Marco Tardelli ha approfittato della sua ultima apparizione pubblica per attaccare Paul Pogba. Il 29enne francese è tornato alla Vecchia Signora la scorsa estate, ma a causa di vari problemi fisici non è ancora riuscito a giocare un solo minuto in questa stagione.

Ecco cosa ha dichiarato Tardelli sul caso Pogba:

“Pogba non gioca da aprile 2022, quando era ancora a Manchester. Ora è un problema per la Juve. Non ha idea di cosa voglia fare. Pogba va a sciare mentre i suoi compagni lottano con i grossi problemi della Juve, non ha operato quando la società voleva… Oggi Pogba è un grosso problema che i bianconeri devono risolvere. Anche il suo comportamento con i compagni non è corretto, è una cosa che mi dà fastidio”.