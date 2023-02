Barcellona ha pagato 1,3 milioni di dollari a un vicepresidente del comitato arbitrale in tre stagioni

Tra il 2016 e il 2019, l’FC Barcelona ha pagato un totale di $ 1492771,93 all’agenzia pubblicitaria DASNIL 95 SL, una società di proprietà di José María Enríquez Negreira, ex arbitro di calcio di prima divisione che all’epoca era vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri ( CTA) della Federcalcio spagnola reale, ha riferito mercoledì Cadena SER.

La Procura di Barcellona ha aperto un’indagine relativa a un’ispezione del Tesoro per irregolarità nella tassazione dei tre anni citati e con le spiegazioni di Enríquez Negreira davanti agli ispettori dell’Agenzia delle Entrate, attraverso le quali ‘non ha fornito alcun documento comprovante di aver fornito un servizio alla FCB’.

Sia l’ex membro del collegio che suo figlio, Javier Enríquez Romero, che era l’amministratore della società, hanno già testimoniato davanti alla Procura in relazione a questo presunto complotto di corruzione. Allo stesso modo, gli ex alti dirigenti del club del Barça hanno fatto lo stesso.

Nelle dichiarazioni a quel mezzo, Enríquez Negreira ha assicurato di non aver mai favorito il Barça in nessuna decisione o nomina arbitrale e che il suo lavoro consisteva nel consigliare verbalmente la squadra, specificando che raccomandava come i loro giocatori dovrebbero comportarsi davanti a ciascun arbitro.

Tuttavia, Enríquez Romero ha dichiarato di aver consegnato rapporti specifici ai responsabili dell’FC Barcelona. Infatti, secondo la versione dei dirigenti del club, questi sarebbero stati dati ai dirigenti sportivi della prima squadra e della controllata.

Da parte sua, Josep Maria Bartomeu, che è stato presidente del Barça tra il 2015 e il 2020, ha assicurato al programma ‘Què t’hi Juges’, della SER Catalunya, che i pagamenti erano stati sospesi a causa di una politica di taglio delle spese e che i Rapporti esistevano già – almeno – dal 2003, quando è arrivato al club, precisando che sono stati pagati ininterrottamente fino al 2018.

Quando il team catalano ha deciso di smettere di pagare DASNIL 95 SL, la fatturazione di quella società è scesa notevolmente a $ 7.910,37 nell’anno finanziario 2019. Da allora, è rimasta inattiva e non fatturata.