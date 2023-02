Calcio TV Oggi: Juventus-Nantes Salisburgo-Roma Braga-Fiorentina Lazio-Cluj, Streaming LIVE Canali TV Online

Dove vedere le partite in diretta streaming calcio gratis (senza Rojadirecta) di oggi 16 Febbraio 2023. Evidenziamo le partite della squadre italiane impegnate in UEFA Europa League (Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma) e in Conference League (Braga-Fiorentina e Lazio-Cluj).

Programma calcio streaming e diretta tv oggi e stasera

15.00 Udinese-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

17.45 Italia-Belgio femminile (Arnold Clark Cup) – RAI SPORT + HD

18.45 Zona Gol Europa – DAZN

18.45 Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

18.45 Salisburgo-Roma (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

18.45 Braga-Fiorentina (Conference League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253)

18.45 Barcellona-Manchester United (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254)

18.45 Ajax-Union Berlino (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

18.45 Shakhtar-Rennes (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

21.00 Zona Gol Europa – DAZN

21.00 Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

21.00 Juventus-Nantes (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Lazio-Cluj (Conference League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Siviglia-PSV (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254)

21.00 Leverkusen-Monaco (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

21.00 Sporting-Midtjylland (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online di streamig calcio gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.