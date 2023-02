Serie A: Salernitana e Spezia cambiano Allenatore

CALCIO SERIE A – Saltate altre due panchine nel massimo campionato: le squadre di Spezia e Salernitana hanno ufficialmente dato notizia del cambio di allenatore.

Lo Spezia ha esonerato il tecnico Luca Gotti con questo comunicato: “Il Club intende ringraziare il tecnico per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. Fatale per Gotti la striscia di un solo punto in quattro partite di campionato e il recente pareggio di Empoli per 2-2, arrivato nel finale di partita dopo che lo Spezia era in vantaggio per 2-0. Il primo nome per la sostituzione è quello di Leonardo Semplici.

A Salerno invece arriva Paulo Sousa che così diventa il nuovo allenatore della Salernitana. Sostituisce l’esonerato

Davide Nicola. Il 52enne tecnico portoghese ha firmato un contratto fino a giugno, con opzione per altri due anni. Sousa è una vecchia conoscenza del calcio italiano: ha giocato nell’Inter e nel Parma, mentre come allenatore è stato sulla panchina della Fiorentina. L’ultima squadra allenata è quella brasiliana del Flamengo. L’allenatore portoghese prende la Salernitana al quint’ultimo posto della Serie A, a 21 punti, 4 in più del Verona terz’ultimo.