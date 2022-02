SALERNITANA-SPEZIA Streaming Gratis Rojadirecta italiano Pirlo TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Salernitana-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 7 febbraio 2022, la Salernitana di Stefano Colantuono riceve la visita dello Spezia di Thiago Motta per la 24a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Spezia streaming gratis e diretta tv.

Diretta Salernitana-Spezia Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La 24esima giornata di Serie A si conclude con il Monday Night, la sfida salvezza dell’Arechi fra la Salernitana di Stefano Colantuono e lo Spezia di Thiago Motta. I campani sono ultimi in classifica con 10 punti (uno di penalizzazione), una gara da recuperare e un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 17 sconfitte. Decisamente migliore è la posizione dei liguri, attualmente quattordicesimi a quota 25, con 7 successi, 4 pareggi e 12 sconfitte.

SALERNITANA (4-3-2.1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Ribery; Mousset. Allenatore: Colantuono. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Obi, Kechrida, Kastanos, Perotti, Bonazzoli, Mikael, Djuric. Indisponibili: Ruggeri, M. Coulibaly, Schiavone. Squalificati: Veseli. Diffidati: Bonazzoli, Obi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Kovalenko, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Bourabia, Sala, Sher, Agudelo, Antiste, Strelec, Nzola. Indisponibili: Leo Sena, S. Bastoni. Squalificati: -. Diffidati: Manaj.

ARBITRO: Valeri. Guardalinee: Raspollini-Di Gioia. Quarto Uomo: Ayroldi. Var: Maggioni. Avar: Meli.

Salernitana-Spezia Diretta TV



Salernitana-Spezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Salernitana-Spezia in diretta sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Salernitana e Spezia sono le due squadre che hanno segnato meno gol di testa in questa Serie A (uno entrambe). Queste sono anche le due formazioni che hanno la peggior percentuale realizzativa con questo fondamentale: 2% per i campani, 4% per i liguri.

Salernitana-Spezia Streaming Gratis

Salernitana-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Stefano Colantuono ha registrato sei sconfitte nelle prime sei partite interne come allenatore della Salernitana in campionato: nessun tecnico è mai arrivato a sette KO nelle prime sette panchine casalinghe con una singola squadra in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Federico Bonazzoli della Salernitana ha trovato il gol nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli e potrebbe andare a segno in almeno due presenze di fila in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo le tre nel luglio 2020 – tutte le sue ultime cinque reti in Serie A sono però arrivate in trasferta (l’ultima marcatura in casa risale a dicembre 2020, contro l’Udinese con il Torino).