INTER-ROMA Streaming Gratis TV in italiano Diretta Video: Canale 5 o Rai Uno? | Quarti Coppa Italia

A San Siro le due squadre si giocano l’accesso alla semifinale di coppa, in un match suggestivo per il primo ritorno dello Special One nella Meazza nerazzurra dopo l’addio nel 2010.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, De Vrij, Kolarov, Dimarco, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Vidal, Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, S. Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Galetto e Vecchi. 4° Uomo: Gariglio. VAR: Pairetto. Assistente VAR: Preti.

Inter-Roma verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Roberto Cravero.

Inter-Roma streaming gratis? Due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

La sfida Inter-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.