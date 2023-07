Dove vedere Portogallo-Italia Under 19 in Streaming e TV | Finale Europei U19

Dove vedere Italia-Portogallo Under 19. Finalissima per aggiudicarsi il titolo di Campione d’Europa: si giocherà al National Stadium di Ta’ Qali (Malta). La squadra italiana Under 19 ha eliminato la Spagna grazie a Lipani, Pisilli e Vignato e si scontrerà con il Portogallo nella finale del torneo. I portoghesi hanno sconfitto la Norvegia per 5-0 nella semifinale. Questo non è il primo incontro tra Portogallo e Italia nella finale dell’Europeo Under 19: nel 2003 gli italiani hanno vinto l’oro, mentre nel 2018 è stato il Portogallo a trionfare. Nel 1999 l’Italia ha vinto il titolo per la quinta volta, dopo aver battuto la Spagna 3-2. Nella fase a gironi del torneo 2023, invece, il Portogallo ha vinto 5-1 contro l’Italia.

Probabili formazioni Portogallo-Italia Under 19

PORTOGALLO UNDER 19 (4-2-3-1): Ribeiro; Marques, Brás, Ribeiro, Esteves; Sá, Da Rocha; Diogo Prioste, Borges, Rodrigo Ribeiro; Hugo Felix.

ITALIA UNDER 19 (4-3-3): Mastrantonio; Missori, L. Dellavalle, A. Dellavalle, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Hasa; Kayode, Esposito, Vignato.

Dove vedere Portogallo-Italia Under 19 in streaming e in tv

La semifinale dell’Europeo Under 19 tra Italia e Portogallo sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport. L’incontro avrà inizio alle 21:00 di domenica 16 luglio 2023. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming su RaiPlay, sia tramite pc che smartphone e tablet.