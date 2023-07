Europei Under 19: Italia batte Spagna 3-2, Azzurrini in finale contro Portogallo

L’Italia ha sconfitto la Spagna per 3-2 nella semifinale degli Europei di calcio under 19 e si è qualificata per la finale contro il Portogallo, primo classificato proprio nel girone dell’Italia.

Gli azzurrini hanno vinto grazie alla rete segnata da Lipani al minuto 85. Le altre marcature italiane sono state di Vignato al 52′ e Pisilli al 66′, mentre per gli spagnoli hanno segnato Barbera al 58′ e Regonesi con un’autorete al 74′. Nell’altra semifinale, il Portogallo ha battuto la Norvegia per 5-0.

Nella semifinale degli Europei Under 19 di calcio, andata in onda in diretta streaming su Rai Sport, l’Italia ha vinto 3-2 contro la Spagna e si è qualificata per la finale contro il Portogallo, che ha vinto per 5-0 contro la Norvegia. Durante la partita, Vignato e Esposito hanno avuto diverse occasioni per segnare, ma il portiere spagnolo Aleman ha fatto buone parate.

Gli spagnoli non sono riusciti a creare occasioni da gol nella prima metà della partita, mentre gli italiani sono rimasti pericolosi con Pisilli. All’inizio del secondo tempo, Vignato ha segnato il primo gol, ma la Spagna ha reagito e ha pareggiato grazie a Barbera. Poco dopo, Pisilli ha segnato il secondo gol per l’Italia.

A dieci minuti dalla fine, Regonesi ha segnato un’autorete, ma Lipani ha segnato il gol decisivo a cinque minuti dal termine, portando l’Italia in finale contro il Portogallo. La finalissima si giocherà domenica 16 luglio alle ore 21.