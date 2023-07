Dove vedere Spagna-Italia Under 19 in streaming e tv | Semifinale Europei U19

Dove vedere Italia-Spagna Under 19. La partita che deciderà chi accederà alla finale dell’Europeo Under 19 si svolgerà tra Spagna e Italia: si giocherà al National Stadium di Ta’ Qali (Malta). Gli Azzurrini scenderanno in campo giovedì sera alle ore 21 italiane per cercare di ottenere l’accesso alla finale. L’altra semifinale vedrà sfidarsi Portogallo e Norvegia. La finale si giocherà domenica alle 21.

Probabili formazioni Spagna-Italia Under 19

SPAGNA U19 (4-4-2): Astralaga; Jimenez, Simo, Gasiorowski, Garreta; Rodriguez, Garrido, Pujol, Perez Guerrero; Diao, Moran Ibanez. Commissario Tecnico: Santiago Denia.

ITALIA U19 (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Lorenzo Dellavalle, Regonesi, Kayode; Faticanti, Lipani, Pisilli; Hasa, Esposito, Vignato. Commissario Tecnico: Alberto Bollini.

Arbitro: Sven Jablonski.

Dove vedere Spagna-Italia Under 19 in streaming e in tv

La semifinale dell’Europeo Under 19 tra l’Italia e la Spagna sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport. L’incontro avrà inizio alle 21:00 di giovedì 13 luglio 2023. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming su RaiPlay, sia tramite pc che smartphone e tablet.