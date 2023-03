Italia-Inghilterra: Probabili Formazioni e dove vedere la partita in Streaming Gratuito (Qualificazioni Euro 2024)

Questa sera si svolgerà la partita di calcio tra Italia e Inghilterra allo Stadio Maradona di Napoli, dove verranno messi in palio i primi punti per il girone di qualificazione di Euro 2024 in Germania. Entrambe le squadre hanno subito alcune battute d’arresto gravi dopo la finale dell’ultimo Europeo, tuttavia i match di giugno e settembre non devono essere presi come riferimento per valutare le prestazioni attuali delle due squadre. La rosa dell’Italia ha subito maggiori cambiamenti, con molte lacune emerse dopo la vittoria dell’Europeo, mentre quella dell’Inghilterra è rimasta pressoché immutata. Entrambe le squadre adottano il 4-3-3 o il 3-4-3 come modulo di gioco, tuttavia l’attacco dell’Italia è un immenso punto interrogativo, mentre gli inglesi hanno problemi di abbondanza in attacco. Gli inglesi sono tra i favoriti per la vittoria finale del Qatar, tuttavia hanno subito una sconfitta ai quarti contro la Francia che ha minato la reputazione del CT Southgate.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. CT Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Falcone, Darmian, Romagnoli, Scalvini, Emerson, Cristante, Tonali, Gnonto, Scamacca, Pafundi, Politano.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden. CT Gareth Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Forster, Chilwell, James, Trippier, Guehi, Dier, Gallagher, Phillips, Grealish, Toney, Maddison.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic-Mihajlovic (Serbia). IV Uomo: Simovic (Serbia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Lasyk (Polonia).

Dove guardare gratuitamente in streaming e in Diretta TV Italia-Inghilterra

La partita della Nazionale Italiana sarà trasmessa esclusivamente in chiaro e in tempo reale dal canale Rai Uno, con la possibilità di seguire il match anche attraverso il servizio di streaming gratuito offerto da Rai Play. L’applicazione può essere scaricata su dispositivi mobili o smart tv, oppure si può accedere al portale tramite pc o notebook. La telecronaca dell’incontro tra Italia e Inghilterra sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.