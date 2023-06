Top 10 dei calciatori più richiesti ad Alexa

L’assistente vocale di Amazon, Alexa, è stata utilizzata dagli utenti italiani per conoscere curiosità sui calciatori tramite dispositivi Echo. Le domande più frequenti riguardano soprattutto l’età dei calciatori, come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ibrahimović e Neymar. Altri utenti hanno chiesto la corretta scrittura del nome di alcuni calciatori, come Kylian Mbappé, o le identità celate dietro a famosi pseudonimi, come Pelè. Alexa ha fornito le risposte a queste curiosità.

Ecco la top ten dei calciatori più richiesti ad Alexa: