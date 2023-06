Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda: venduti un milione di biglietti

Migliaia di appassionati del calcio hanno attraversato il ponte di Sydney, a 25 giorni dall’inizio della Coppa del Mondo femminile, che si terrà in Australia e Nuova Zelanda. Circa 4.000 persone hanno partecipato all’evento, mentre la FIFA ha comunicato la vendita di un milione di biglietti per le 64 partite che si svolgeranno nelle nove città coinvolte, superando le vendite totali della Coppa del Mondo femminile del 2019 in Francia.

Quando inizia la Coppa del Mondo di calcio femminile?

Il torneo inizierà il 20 luglio con la partita inaugurale tra Australia e Irlanda. Ogni giocatrice guadagnerà almeno 30.000 dollari, mentre le vincitrici riceveranno 270.000 dollari. La FIFA ha dichiarato che il mondiale del 2023 segnerà una pietra miliare per il calcio femminile in Australia. L’amministratore delegato della federazione calcistica australiana ha affermato che si sta riducendo il divario tra i premi per i vincitori dei mondiali maschili e femminili.