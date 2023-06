Sara Gama (Juventus) non parteciperà al Mondiale in Nuova Zelanda

Sara Gama, difensore della Juventus e con 132 presenze in nazionale, non parteciperà al Mondiale in Nuova Zelanda in programma dal 4 luglio, essendo stata esclusa dalla CT Milena Bertolini. Gama ha espresso la sua amarezza per la modalità e i tempi con cui è stata comunicata la decisione e ha scritto su Instagram che accetterà la scelta della CT come professionista. Tuttavia, ha anche fatto sapere che rimarrà a disposizione della nazionale e dei vertici federali per valutare la possibilità di far parte della squadra in modo diverso.

